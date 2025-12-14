Im Machtkampf von 2015 gegen Ferdinand Piëch stellte sich der Rest der Familie gegen ihn und hinter CEO Martin Winterkorn, der VW an die Spitze der Automobilindustrie geführt hatte. Als der Dieselskandal anschliessend eine Neuordnung erzwang, holte die Familie den Vertrauten und Porsche-Chef Matthias Müller an die VW-Spitze und unterstützte einen Kurs, der den Zehn-Marken-Konzern zusammenhielt.