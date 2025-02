«Der Vorgang stellt eine strategische Investition dar, mit dem Ziel, Synergien zwischen den Unternehmen zu schaffen und mit allen beteiligten Akteuren die Konsolidierung des Telekommunikationsmarktes in Italien zu fördern», erklärte das Unternehmen am Samstagabend. Poste, die über Poste Mobile Mobiltelefondienste anbietet, werde die Beteiligung an Telecom Italia teilweise durch den Verkauf ihres gesamten Anteils an der italienischen Zahlungsgruppe Nexi bezahlen, während der Rest durch den Kassenbestand gedeckt werden würde, so die Erklärung weiter. Die CDP wird demnach 9,8 Prozent ihrer TI-Beteiligung an Poste abgeben und selbst die 3,78-prozentige Beteiligung von Poste an Nexi erwerben.