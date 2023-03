"2022 war ein Rekordjahr für Puma", sagte der neue Vorstandschef Arne Freundt am Mittwoch in Herzogenaurach. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 19 Prozent auf 8,47 Milliarden Euro, gerechnet hatte die Nummer drei auf dem weltweiten Sportmarkt mit einem Plus von 15 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) verbesserte sich um 15 Prozent auf 641 Millionen Euro und landete damit in der Mitte der Prognosespanne von 600 bis 700 Millionen Euro. Zum Jahresende litt Puma aber - wie die grösseren Konkurrenten Adidas und Nike - unter den hohen Lagerbeständen, die sich nur mit Rabatten verkaufen liessen. Die Aktionäre sollen eine auf 82 (2021: 72) Cent erhöhte Dividende bekommen.