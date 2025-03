Der weltweit drittgrösste Sportartikel-Hersteller Puma korrigiert seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr wegen eines Sparprogramms und der lahmenden Konjunktur nach unten. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde 2025 um bis zu 28 Prozent auf 445 bis 525 (2024: 622) Millionen Euro zurückgehen, räumte das Unternehmen am Dienstagabend in Herzogenaurach ein. Das im Januar angekündigte Sparprogramm, mit dem Vorstandschef Arne Freundt den Adidas-Rivalen neu aufstellen will, schmälert das Ebit dabei um 75 Millionen Euro. Aber auch ohne diesen Sondereffekt würde der operative Gewinn schrumpfen.