Warten auf ein besseres Umfeld im 2024

Über die Gründe für den aktuellen Gegenwind sind sich die drei Strategen einig. Einerseits führte der starke Schweizer Franken dazu, dass im Ausland erzielte Umsätze und Gewinne in Franken tiefer ausfielen und so das Ergebnis negativ beeinflussten. Andererseits ist die Konjunkturentwicklung schwächer, was auf das Absatzvolumen drückt. Geissbühler ergänzt dazu, dass steigende Refinanzierungskosten und ein gewisser Lohndruck hinzukommen, was vielerorts die Gewinnmargen belastet.