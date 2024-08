Die grössten Goldbestände der Welt werden bei der New Yorker Federal Reserve und der Bank of England aufbewahrt, die beide Gold im Auftrag zahlreicher anderer Zentralbanken verwahren. Die New Yorker Fed hält laut ihrer Website 6.331 Tonnen Gold, während der Tresor der Bank of England in der City of London Ende Juli 5.266 Tonnen enthielt.