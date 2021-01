Elon Musk, CEO des Elektroautobauers Tesla und Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX, war der der unbestrittene Börsenmann 2020. Die Aktie von Tesla stieg im letzten Jahr 743 Prozent. Auch im neuen Jahr klettert die Tesla-Aktie munter weiter. In den ersten drei Handelstagen des Börsenjahres resultiert ein Plus von 7 Prozent.

Wegen des Anteils von rund 20 Prozent, der Musk an Tesla hält, steigt auch das Vermögen des 49-jährigen gebürtigen Südafrikaners. Laut dem Bloomberg Billionaire Index beträgt das Vermögen derzeit 181,1 Milliarden Dollar. Damit wird Musk, sofern die Aktienrallye bei Tesla anhält, bald reichster Mann der Welt. Denn Spitzenreiter und Amazon-Gründer Jeff Bezos liegt nur 3 Milliarden Dollar entfernt. Bezos liegt seit Oktober 2017 an der Spitze des Milliardärs-Index von Bloomberg.

Das Vermögen von Musk stieg alleine im letzten Jahr rund 150 Milliarden Dollar. Wahrscheinlich wurde noch nie jemand in so kurzer Zeit dermassen reich. Nebst seines Aktien-Anteils an Tesla erklärt sich Musks Reichtumszuwachs auch mit noch nicht ausgeübten Aktienoptionen, die einen Wert von rund 40 Milliarden Dollar haben.

Nicht nur Jeff Bezos, auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg spürt Musks Hauch im Nacken. Die Börsenkapitalisierung von Tesla steht mittlerweile bei 730 Milliarden Dollar, derweil Facebook einen Marktwert von derzeit 755 Milliarden Dollar hat.

Tesla steht punkto Börsenwert an sechster Position im S&P 500 Index. Angeführt wird der Index von Apple mit einer Börsenkapitalisierung von 2,2 Billionne Dollar, gefolgt von Microsoft, Amazon und Alphabet und Facebook.