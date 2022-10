Auch sinkende Lieferzeiten sind ein Zeichen

Ein Hinweis auf eine Abschwächung sind die Lieferzeiten: Der Zeitraum, in dem Tesla-Kunden nach der Bestellung auf die Lieferung ihres Neuwagens warten müssen, ist sowohl in den USA als auch in China, den beiden grössten Absatzmärkten von Tesla, gesunken. In China wurde die Lieferzeit seit August viermal auf ein Minimum von einer Woche verkürzt. Auch von dem Grundsatz, auf Marketing und Rabatte weitgehend zu verzichten, rückte Tesla zuletzt ab. Chinesischen Kunden bot der US-Autobauer einen Preisabschlag von 8000 Yuan (rund 1100 Euro) an, wenn sie ihren Neuwagen bis Ende September entgegennehmen.