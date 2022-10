Das neue Verhältnis von ADR zu Aktien soll laut der Mitteilung auf den 3. November in Kraft treten. Dabei sollen drei neue ADR für vier bisherige ADR umgetauscht werden, "fraktionale" ADR sollen in bar abgegolten werden. Die in US-Dollar gehandelten ADR erlauben US-Anlegern Investitionen in ausländische Firmen an heimischen Handelsplätzen.