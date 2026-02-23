Der französische Autobauer ‌kauft ⁠vom Lkw-Hersteller Volvo und der Reederei CMA ⁠CGM deren Flexis-Anteile, wie Renault am Montag mitteilte. ‌Die Vereinbarung soll bis ‌Ende des ersten Halbjahres ​2026 wirksam werden. Renault-Chef François Provost, der im vergangenen Jahr sein Amt antrat, treibt damit die Straffung des Konzerns voran.

Das ‌Joint Venture Flexis war 2024 vom früheren Renault-Chef Luca de Meo ins Leben gerufen ​worden. Renault und der schwedische ​Konzern Volvo hielten daran ​jeweils 45 Prozent, CMA CGM war mit zehn ‌Prozent beteiligt. Die Produktion des ersten Modells, des Renault Trafic Van E-Tech elektrisch, ​soll ​wie geplant Ende ⁠2026 im französischen Renault-Werk ​Sandouville beginnen. Volvo werde ⁠das Fahrzeug ab 2027 über die ‌zum Volvo-Konzern gehörende Sparte Renault Trucks vermarkten, hiess es. 

(Reuters)