Der französische Autobauer kauft vom Lkw-Hersteller Volvo und der Reederei CMA CGM deren Flexis-Anteile, wie Renault am Montag mitteilte. Die Vereinbarung soll bis Ende des ersten Halbjahres 2026 wirksam werden. Renault-Chef François Provost, der im vergangenen Jahr sein Amt antrat, treibt damit die Straffung des Konzerns voran.
Das Joint Venture Flexis war 2024 vom früheren Renault-Chef Luca de Meo ins Leben gerufen worden. Renault und der schwedische Konzern Volvo hielten daran jeweils 45 Prozent, CMA CGM war mit zehn Prozent beteiligt. Die Produktion des ersten Modells, des Renault Trafic Van E-Tech elektrisch, soll wie geplant Ende 2026 im französischen Renault-Werk Sandouville beginnen. Volvo werde das Fahrzeug ab 2027 über die zum Volvo-Konzern gehörende Sparte Renault Trucks vermarkten, hiess es.
(Reuters)