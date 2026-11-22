Das Thema ist nicht nur eines der privaten und öffentlichen Sicherheit. Es ist auch eines, das die Börse beschäftigt. Zwischen seinem Start von Ende Oktober 2018 und heute ist der MSCI-Cybersecurity-Index um rund 270 Prozent gestiegen. Das Barometer, das die Aktienperformance von Cybersecurity-Unternehmen weltweit erfasst, hat sich damit fast vervierfacht. Zum Vergleich: Der Mutterindex aus der MSCI-Familie hat im gleichen Zeitraum um knapp 145 Prozent zugelegt beziehungsweise sich in etwa verzweieinhalbfacht.