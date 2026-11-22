2025 beliefen sich die Schäden aus Cyberangriffen in den Vereinigten Staaten erstmals auf über 20 Milliarden US-Dollar. Das sind zwanzigmal mehr als im Jahr 2015. Laut dem FBI, der zuständigen Sicherheitsbehörde, wird die Bedrohung aus dem digitalen Raum auch weiter wachsen, da der Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) zunimmt.
Das Thema ist nicht nur eines der privaten und öffentlichen Sicherheit. Es ist auch eines, das die Börse beschäftigt. Zwischen seinem Start von Ende Oktober 2018 und heute ist der MSCI-Cybersecurity-Index um rund 270 Prozent gestiegen. Das Barometer, das die Aktienperformance von Cybersecurity-Unternehmen weltweit erfasst, hat sich damit fast vervierfacht. Zum Vergleich: Der Mutterindex aus der MSCI-Familie hat im gleichen Zeitraum um knapp 145 Prozent zugelegt beziehungsweise sich in etwa verzweieinhalbfacht.
Investorinnen und Investoren seien aus verschiedenen Gründen von Cybersecurity überzeugt, sagt Mobeen Tahir, Anlagespezialist beim Vermögensverwalter Wisdomtree, zu cash.ch. Künstliche Intelligenz ist einer dieser Gründe. Wegen ihr braucht es nicht weniger, sondern mehr digitale Sicherheit. Denn Hacker können durch die Künstliche Intelligenz die digitale Bedrohnung noch weiter vergrössern. Folglich müssen Firmen sich noch besser schützen.
Dieser Auffassung ist auch UBS-Chef Sergio Ermotti. Cyberrisiken seien der Preis, «der für all diese Innovationen und die Digitalisierung zu zahlen ist», sagte der CEO der grössten Schweizer Bank Anfang November bei einem Auftritt in Hongkong. Er verortete das Thema im Zentrum des Risikomanagements von heutigen Banken.
Was für die UBS gilt, gilt auch für andere Organisationen - und die Beispiele liegen praktisch vor der Haustür. Ende September etwa meldete Publica, die Pensionskasse des Bundes, den Angriff auf einen externen Softwarelieferanten. Dabei wurden möglicherweise Personendaten wie Namen, AHV-Nummern, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Löhne und Vorsorgeguthaben erbeutet. Die Untersuchungen dazu laufen noch. Erste Ergebnisse werden bis Ende März 2027 erwartet.
«Digitale Sicherheit ist für Unternehmen keine Option, sondern unumgängliche Pflicht - egal, ob die Zinsen steigen oder fallen und die Konjunktur stark oder schwach ist», sagt Tahir. Entsprechend würden die Ausgaben konstant hoch gehalten und spülten so laufend Geld in die Kassen der Cybersecurity-Anbieter wie Palo Alto Networks und Crowdstrike. «Deshalb weisen diese Anbieter eine sehr robuste Gewinnentwicklung auf», so der Anlagespezialist von Wisdomtree weiter.
Das Thema wird wohl so lange aktuell bleiben, wie es Gefahren im digitalen Raum gibt - praktisch also dauerhaft: «Cybersecurity ist ein Evergreen-Thema», so Tahir. Er sieht die Aktien von Unternehmen aus diesem Sektor jedoch nicht als den einen grossen Anker in einem Portfolio. Sie seien eine «vielversprechende Ergänzung» zu typischen Tech-Aktien wie Alphabet, Meta, Microsoft oder Nvidia, die oft den klassichen Marktzyklen unterliegen.
Dennoch werden Investorinnen und Investoren die Chancen, die Cybersecurity-Aktien bieten, nicht unterschätzen. Anschauungsmaterial bot vor wenigen Tagen das amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks, als es die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorstellte. Sie übertrafen die Erwartungen deutlich. So stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 3,45 Milliarden US-Dollar (Konsensprognose: 3,31 Milliarden US-Dollar), während sich der Gewinn je Aktie um 13 Prozent auf 1,05 Dollar verbesserte (Konsensprognose: 0,97 Dollar). Zudem hob das Management den Ausblick für das Gesamtjahr an.
Sowohl bei Analysen und als auch an der Börse kam der Erstsemesterausweis gut an.
Laut dem zuständigen Analysten von Barclays «spricht das Ergebnis für sich», wobei der Grossteil der Zuwächse aus dem organischen Geschäft stammten, wie es in einer Ersteinschätzung der britischen Investmentbank heisst. Der Barclays-Experte bestätigte sein «Overweight»-Rating und hob das Preisziel um 10 Dollar auf 385 Dollar - eine vergleichsweise bescheidene Prognose, wenn man das durchschnittliche Kursziel von 414 Dollar zum Vergleich heranzieht.
Dieses deutet einen rund 20-prozentigen Kursgewinn in den kommenden zwölf Monaten gegenüber der momentanten Notiz des Titels an. Er steht aktuell bei 343 Dollar, nachdem er in der zurückliegenden Woche zunächst innerhalb von zwei Handelstagen um 17 Prozent angezogen hatte, dann zum Wochenabschluss aber im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt wieder nachgab.
Andere Cybersecurity-Unternehmen stehen erst noch vor ihren Quartalsberichten. Crowdstrike, Okta und Zscaler werden Anfang Dezember die Bücher öffnen. Analysten gehen von Resultaten aus, die solide sind und die Markterwartungen zumindest erfüllen. Hinweise darauf geben mitunter Befragungen von Vertriebspartnern zu ihren schon bekannten Ergebnissen. Bei Crowdstrike lieferten 32 Prozent der Geschäftspartner über den Erwartungen liegende Resultate. Das ist der zweitbeste Wert der jüngsten sechs Quartale und deutet auf ein ebenfalls starkes Abschneiden von Crowdstrike hin.
«Insgesamt sind wir weiterhin der Ansicht, dass Crowdstrike ein wichtiger, gut positionierter Anbieter von Cybersicherheitsplattformen ist», halten die zuständigen Analysten der US-Investmentbank Stifel in einer Vorschau auf die Quartalresultate fest. Auch darüber hinaus sehen die Stifel-Experten in den kommenden Jahren ein Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich, bei gleichzeitig weiter steigender Profitabilität des in Texas ansässigen Unternehmens.
Aus Investorensicht ermutigend ist ebenfalls der allgemeiner gefasste Blick auf die Zwölf-Monats-Prognosen zu wichtigen Aktien aus dem Cybersecurity-Sektor.
|Aktie
|Buy
|Hold
|Sell
|Kursziel
|Kurs
|Gewinnpotenzial
|Palo Alto Networks
|48
|13
|1
|414 Dollar
|343 Dollar
|20,7 Prozent
|Crowdstrike
|44
|13
|2
|256 Dollar
|229 Dollar
|11,8 Prozent
|Cloudflare
|31
|5
|2
|346 Dollar
|275 Dollar
|25,8 Prozent
|Zscaler
|41
|9
|0
|240 Dollar
|195 Dollar
|23,1 Prozent
|Okta
|36
|11
|0
|215 Dollar
|191 Dollar
|12,6 Prozent
|Fortinet
|10
|30
|6
|145 Dollar
|125 Dollar
|16,0 Prozent
Übersicht der Analysteneinschätzungen zu Cybersecurity-Aktien / Quelle: Bloomberg / Stand: 20. November.
Die Zusammenstellung zeigt, dass bei fast allen Titeln die Kaufempfehlungen überwiegen und Investoren gegenüber den momentanen Aktienpreisen auf mittlere Sicht Kursgewinne von knapp 12 bis über 25 Prozent erwarten können.
Der Sektor dürfte nun auf längere Sicht wachsen. Schätzungen gehen davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für digitale Sicherheit von 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf etwas über 300 Milliarden Dollar im Jahr 2029 anwachsen werden. Das entspricht einem Wachstum von 50 Prozent in gut drei Jahren. Cybersicherheit bleibe eine der Top-Prioritäten der Unternehmensführung, sagt Nishith Kaushik, Analyst der Finanzgesellschaft Capital Group. Es handele sich um einen Bereich von Technologieausgaben, in dem sich Unternehmen «beim Kürzen nicht wohl fühlen».
Trotz ihres defensiven Charakters sind die Titel der IT-Sicherheitskonzerne nicht vor Rückschlägen gefeit. So gerieten sie am Freitag unter Druck, als sich Investoren in selten gesehener Weise aus dem breiten US-Technologiesektor zurückzogen (Nasdaq Composite: minus 5,3 Prozent). Ebenso wurden die Cybersecurity-Aktien verkauft, als der Software-Sektor um den Jahreswechsel 2025/26 aufgrund von KI-Sorgen unter Druck geriet - auch hier eine Art Sippenhaft: «Die Investoren haben nicht nur die Verlierer des KI-Booms, sondern auch dessen Profiteure abgestraft», sagt Mobeen Tahir von Wisdomtree.
Auch nach den US-Zwischenwahlen, die zu Novemberbeginn stattfanden, wurden die Anteilsscheine von Palo Alto Networks, Crowdstrike und anderen aus den Depots gekippt. Dies in einem Zug mit einem grösseren Ausverkauf des US-Technologiesektors.
Die Wahlen, an denen die Demokraten die Mehrheiten in beiden Kammern des US-Parlaments erlangten, haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob und wie schnell KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten gebaut werden. «KI-Infrastrukturwerte mussten den ersten Schlag einstecken, und die Cybersecurity folgte», resümiert Tahir. Der Rückgang sei umso stärker ausgefallen, als Cybersicherheit bis zur Wahl das Investmentthema mit der besten Performance in diesem Jahr gewesen sei. «Dadurch gab es noch reichlich Gewinne mitzunehmen».
Der Anlagespezialist sieht die Verkaufswelle von Anfang November «grösstenteils als reflexartige Reaktion auf das Wahlergebnis». Er betont den langfristigen Charakter des Themas Cybersecurity und sagt, dass ein leicht verlangsamter Ausbau der KI den heutigen Bedarf an digitaler Sicherheit nicht mindere, denn «Cyberangriffe nehmen zu».