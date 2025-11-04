Talsohle bei europäischer Autoindustrie könnte erreicht sein

Der Luxusautohersteller Porsche senkte die Prognose in diesem Jahr viermal, Jeep-Eigentümer Stellantis verbuchte Milliarden an Einmalbelastungen und Renault verbuchte einen Verlust von 9,5 Milliarden Euro aufgrund einer Bilanzierungsänderung für seine Beteiligung an Nissan. Zuletzt stellte der Mangel an wichtigen Komponenten des Chipherstellers Nexperia – der in einem politischen Konflikt zwischen den Niederlanden und China gefangen ist – eine zusätzliche Herausforderung dar. Diese Woche warnte Volkswagen, dass die Erreichung der Finanzziele von der fortgesetzten Lieferung von Halbleitern abhänge. Man verfüge nur noch über genügend Chips, um die deutschen Werke eine Woche lang am Laufen zu halten.