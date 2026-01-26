Im Rahmen ihrer Recherchen pilgerten die Portfoliomanager von Davidson Kempner Mitte 2024 – wie viele Investoren nach ihnen – zum wichtigsten Standort des Unternehmens in Unterlüss und verbrachten dort viel Zeit mit CEO Papperger. In dieser ländlichen Gegend Norddeutschlands besitzt der Hersteller von Munition und Landsystemen ein weitläufiges, 50 Quadratkilometer grosses privates Waffentestgelände – das grösste Europas – sowie grosse Fabriken zur Produktion von Munition und Militärfahrzeugen. Der Besuch umfasste laut mit der Sache vertrauten Personen eine Übernachtung im weitläufigen Gästehaus Waldfrieden, eine Testfahrt mit einem Leopard-Panzer und eine Kostprobe des berüchtigten hauseigenen Schnapses Ratzeputz. In etwa dieser Zeit wurde auch ein mutmasslicher russischer Anschlagsplan gegen den CEO bekannt.