Das Werk in Unterlüss ist mit rund 4000 Beschäftigten einer der wichtigsten Standorte von Rheinmetall in Deutschland. Dort werden ​unter ​anderem Waffensysteme, Munition und ⁠Kettenfahrzeuge hergestellt. Eine Fabrik für Raketenmotoren ​steht dort kurz ⁠vor der Fertigstellung. Die Produktion von Motoren und Komponenten für ‌Lenkflugkörper soll im Jahr 2027 anlaufen.