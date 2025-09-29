«Strukturell zunehmende Verbreitung von Markenschmuck»

Nun rücken langsam die Zweitquartalszahlen von Richemont vom 14. November in den Fokus. Barclays ​​​​​erwaretet ein starkes Wachstum in der Schmucksparte, während sich das Uhrengeschäft leicht negativ entwickelt haben dürfte. Aufgrund höherer Rohstoffpreise und Zölle nimmt Barclays die Gewinnschätzungen fürs Gesamtjahr leicht zurück, ohne jedoch die positive Grundhaltung zur Aktie infrage zu stellen. Denn die Anlageempfehlung lautet weiterhin «Übergewichten», das Kursziel wurde leicht auf 161 von 164 Franken gesenkt.