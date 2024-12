«Um es ganz offen zu sagen: Wir haben FOMO», sagen HSBC-Analysten, darunter Erwan Rambourg, kürzlich in einer Mitteilung an Investoren - FOMO steht für «Fear of missing out», also für die Angst, etwas zu verpassen. Die HSBC-Analysten sagen weiter: «Wir sind davon überzeugt, dass die Umsätze in China nicht schlechter werden und dass sich die Umsätze in den USA nach der Wahl verbessert haben. Das sind die beiden Cluster, die zählen.»