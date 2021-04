Diese Woche schaffen es wieder einmal die Aktien von Partners Group ganz oben auf die Liste der SMI-Gewinner. Die Titel des Vermögensverwalters haben seit Wochen einen guten Lauf. Allein seit Anfang März ging es im Kurs um knapp 20 Prozent hoch. Auch diese Woche steht ein Kursplus von rund 4,5 Prozent zu Buche, ohne dass neue nennenswerte News zum Unternehmen vorliegen.

Seit Partners Group vor drei Wochen starke Jahreszahlen und einen optimistischen Ausblick präsentiert hat, geht es an der Börse kontinuierlich nach oben.

SMI: Credit Suisse flop, Partners Group top

Tops und Flops im SMI diese Woche, Quelle: Bloomberg

Ebenfalls beachtlich schlägt sich diese Woche Nestlé. Die Aktie des Nahrungsmittelmulti kann 2,6 Prozent zulegen. Die Titel befinden sich bereits seit Anfang März in einem Aufwärtstrend, nachdem sie längere Zeit ein eher tristes Dasein fristeten. Diese Woche dürfte eine Studie von Barclays der Aktie zusätzlichen Schwung gegeben haben. Die britische Bank hat nicht-zyklische Konsumgüteraktien in Europa hochgestuft. Die Titel von Nestlé werden bei Barclays offiziell mit "Overweight" und einem Kursziel von 120 Franken eingestuft.

Erneut schlecht läuft es diese Woche für Credit Suisse. Nachdem die Titel im Zuge des Archegos-Debakels, welches der Grossbank Milliardenverluste beschert hat, vergangene Woche um knapp 20 Prozent nach unten gerauscht sind, verlieren sie diese Woche erneut rund 2 Prozent. Anfang der Woche reagierte die Grossbank und setzte zwei Top Manager vor die Tür. Ausserdem kündigte CEO Gottstein eine Strategieüberprüfung an (mehr dazu hier).

Swisscom (-4,7 Prozent) und Zürich Versicherung (-5,2 Prozent) haben diese Woche ihre Dividenden ausgezahlt, weswegen die Aktien mit entsprechendem Abschlag gehandelt werden.

SPI: Bewegung am breiten Markt

Am breiten spielte diese Woche die Musik vor allem bei kleinkapitalisierten Aktien. Die Aktie von Cassiopea steht mit einem Wochenplus von knapp 12 Prozent an der Spitze aller an der SIX kotierten Aktien. Die Titel der Dermatologiespezialistin erlebten am Montag einen kräftigen Rebound, nachdem sie im Verlaufe der letzten Woche stark eingebüsst hatten. Grund waren zu diesem Zeitpunkt enttäuschende Jahreszahlen für 2020.

Tops und Flops im SPI diese Woche, Quelle: Bloomberg

Kräftige Abgaben hingegen verzeichnen diese Woche die Aktien von Wisekey (-18 Prozent). Beim Genfer IT-Sicherheitsspezialisten setzen sich damit die bereits seit letzter Woche laufenden Gewinnmitnahmen fort. Die Titel schossen in der Woche zuvor um bis zu 80 Prozent in die Höhe, nachdem die Genfer die Lancierung einer NFT-Anwendung für digitale Kunst unter dem Namen Wise.Art angekündigt hatten.