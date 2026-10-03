Wie gering der Rüstungsbeitrag ist, zeigt das Beispiel Renault: Die französische ​Regierung hat das Unternehmen mit dem Bau von 1000 Drohnen pro Monat beauftragt. Verglichen mit den rund ​10.000 Autos, die täglich von den Bändern laufen, ist das eine geringe Zahl. Ähnlich bei GM. Der führende US-Autobauer will in diesem Jahr 700 Millionen Dollar Umsatz mit Rüstungsprojekten machen und sagt für die ‌Sparte in den kommenden Jahren ein Wachstum von jeweils 30 Prozent voraus. Rechnet man das hoch, kommt man 2029 auf Rüstungserlöse von 1,5 Milliarden Dollar. Zur Einordnung: 2025 erwirtschaftete GM einen gesamten Umsatz von 185 Milliarden Dollar.