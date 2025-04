In den ersten drei Monaten des Jahres verdiente das Institut Santander rund 3,4 Milliarden Euro - fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor und zugleich mehr als von Experten im Schnitt erwartet. Bankchefin Ana Botín bestätigte am Mittwoch zudem ihre Pläne für milliardenschwere Aktienrückkäufe. Nicht so gut wie gedacht lief Santanders Geschäft in Brasilien, Grossbritannien und in der Online-Bank-Sparte. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.