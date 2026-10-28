Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte die Bank am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen der Experten. Die Erträge der Bank, die stark in Amerika und Grossbritannien vertreten ist, stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro.