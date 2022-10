Immer mehr Kunden gerieten mit ihren Hypotheken- und Kreditzahlungen in Rückstand, berichtete der Chef der Sparte im Interview mit dem Guardian. "Die Zahl der Kunden, die mit ihren Hypothekenzahlungen in Verzug geraten sind, ist leicht gestiegen, signifikant ist sie aber noch nicht", sagte Mike Regnier der Zeitung. "In den letzten beiden Quartalen haben wir einen leichten Zuwachs bei unserer Nettozinsmarge verzeichnet, aber auch einen Anstieg der Rückstellungen, die wir für die erwarteten künftigen Verluste bilden."