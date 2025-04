Zudem sei die UBS sehr marktabhängig und global diversifiziert, mehr als die durchschnittliche europäische Bank, ergänzt der zuständige Analyst von Vontobel gegenüber der Financial Times. Das helfe nicht, wenn man davon ausgehe, dass die Deglobalisierung und die geopolitischen Spannungen anhalten würden. Die «anhaltende Regulierungsdebatte» in der Schweiz bleibe aber «der Hauptgrund» für die jüngste Underperformance der UBS im Vergleich zur europäischen und amerikanischen Konkurrenz, so der Experte.