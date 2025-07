Der Branchenriese Santander, der bereits mit einer eigenen Tochter in Grossbritannien aktiv ist, kauft die TSB für zunächst 2,65 Milliarden Pfund (umgerechnet 3,1 Milliarden Euro) dem kleineren Konkurrenten Sabadell ab, wie beide Institute am Dienstagabend mitteilten. Mit der Übernahme der Nummer sieben im britischen Bankenmarkt rücke Santander dort - gemessen an der Zahl der Einlagen von Privatkunden - auf Platz drei vor, erklärte Vorstandschefin Ana Botin. Insidern zufolge hatte sie im Frühjahr auch einen Rückzug aus Grossbritannien geprüft. Am Dienstag sagte sie vor Analysten: «Diese Transaktion ist Ausdruck unseres Vertrauens in unsere Strategie, aber auch in den britischen Markt.»