Das Papier legte zuletzt rund 4,6 Prozent auf 8,24 Euro zu. Im laufenden Jahr ist die Bilanz damit leicht negativ. Der Kurs hatte im Zuge des Hypes um humanoide Roboter im Frühjahr eine Rally hingelegt und sich auf bis zu fast 12 Euro aufgeschwungen. Die Euphorie um den von Schaeffler zum Zukunftsgeschäft erklärten Bereich ist mittlerweile aber wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr hat die Aktie ihren Wert aber nach wie vor mehr als verdoppelt.