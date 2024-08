Das Ergebnis: Wenn ein gemischtes Schweizer-Franken-Portfolio taucht, taucht in 57 Prozent der Fälle auch der Bitcoin. Bei Gold sind es nur 7 Prozent. Nicht grundsätzlich anders sieht es für Euro- und Dollar-Portfolios aus. Verliert ein Euro-Portfolio, reagiert der Bitcoin in 60 Prozent der Fälle negativ, Gold nur in 19 Prozent der Fälle. Und rutscht ein Dollar-Portfolio ab, so geht der Bitcoin zu 54 Prozent mit - Gold nur zu 36 Prozent.