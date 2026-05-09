Am kritischsten äussern sich die 1500 Befragten zu den Zinsen, die sie bei ihrer Hausbank bekommen. Im Durchschnitt erhalten die Banken nur 6,0 Punkte. Am unzufriedensten sind Kundinnen und Kunden von Postfinance mit deren Zinsen. Sie geben der Posttochter 5,4 Punkte. Die UBS schneidet mit 5,5 Punkten ebenfalls unterdurchschnittlich ab. Die Bank Baloise kommt nur auf 5,6 Punkte. Den Experten erstaunt dies wenig. «Auf den meisten Sparkonten bewegen sich die Zinssätze nur minimal über der Nulllinie, und Privatkonten werden nur sehr selten verzinst», sagt Dan Urner von Moneyland.