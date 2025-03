Nach einer Stabilisierung der Preise am Ölmarkt griffen Anleger auch bei Aktien aus dem Energiesektor zu. Die Branchenriesen Exxon Mobil und Chevron gewannen knapp drei und rund zwei Prozent, nachdem sich die Preise am Ölmarkt zum Wochenschluss stabilisiert hatten. Das Nordsee-Öl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich am Freitag um je rund ein Prozent auf 70,61 und 67,23 Dollar je Fass. Damit machten sie einen Teil ihrer Verluste vom Donnerstag wett und lagen leicht über dem Vorwochenschluss. Anleger gehen laut Börsianern nicht davon aus, dass der Ukraine-Krieg schnell beendet werden kann - somit dürften auch russische Energielieferungen vorerst nicht an den Markt zurückkehren. «Russlands verhaltene Unterstützung für eine 30-tägige Waffenruhe mit der Ukraine hat das Vertrauen in einen Waffenstillstand kurzfristig geschwächt,» sagte IG-Marktanalyst Tony Sycamore.