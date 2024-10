Für grosse Anspannung an den Märkten sorgte zudem die Berichtssaison der grossen US-Technologieunternehmen. Hier stand der Auftakt mit der Google-Mutter Alphabet am späten Dienstagabend an. Auch die US-Präsidentschaftswahlen vom kommenden Dienstag werfen weiterhin ihren Schatten voraus. Etwas in den Hintergrund rücke dabei derzeit, dass kommende Woche auch das nächste Treffen der US-Notenbank Fed stattfinden werde, erinnerte ein Marktbeobachter.