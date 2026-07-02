«Die unter ​den Erwartungen liegenden Jobzahlen dürften die zwischenzeitlich immer wieder aufgeflammten Diskussionen um eine kurzfristige Zinserhöhung der Fed ​erst einmal beenden», so die Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Dazu komme, dass ​auch die Inflation wieder nachlassen dürfte. Die deutlich gefallenen Ölpreise sorgten bereits für eine Entlastung an der Tankstellen. «Damit sprechen die wesentlichen Daten – auf die sich laut ‌Fed-Chef Warsh die Marktteilnehmer bei ihrer Einschätzung der Leitzinsentwicklung stützen sollen – nicht für eine Zinserhöhung auf der Sitzung Ende Juli.»