Stark auf den Gesamtmarkt drückten erneut Abgaben in den Roche-Genussscheinen (-1,0 Prozent). Damit haben die Bons seit knapp einer Woche 5 Prozent an Wert verloren. Klar tiefer gingen am Mittwoch, ungeachtet einer weiteren Zulassung zum Brustkrebs-Mittel Kisqali in Kanada, auch Novartis (-0,6 Prozent) aus dem Handel, während Nestlé dem SMI mit dem Plus von 0,6 Prozent eine Stütze boten.