Wie «günstig» Down Under derzeit ist, lässt sich an den Kommentaren von australischen Touristen nach deren Europa-Reisen ablesen. So klagte eine Australierin gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg nach einer vierwöchigen Reise durch Grossbritannien, Italien und Griechenland über die exorbitanten Preise. «Es war definitiv teuer, überall», so die Reisende. Die Menüpreise scheinen dieselben wie in Australien zu sein, kosteten aber fast das Doppelte. In Griechenland kostete ein Cocktail 20 Euro, also etwa 40 australische Dollar.