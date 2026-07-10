Anlegerinnen und Anleger nutzten damit die Woche zum Einstieg bei Logitech. Zuvor waren die Titel des Computerzubehör-Herstellers seit Anfang Juni um rund 24 Prozent eingebrochen - nach einem ebenso steilen Höhenflug. Grund des anfänglichen Kursanstiegs war ein Überschwappen der KI-Euphorie auf Tech-Zulieferer wie Logitech. Erst eine enttäuschende Prognose des US-Konzerns Broadcom kippte die Stimmung und löste Gewinnmitnahmen aus.