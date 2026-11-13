Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco sind in der abgelaufenen Börsenwoche um 14,6 Prozent gestiegen - ein in verschiedener Hinsicht bemerkenswertes Abschneiden.
Zum einen übertrafen die Titel den Swiss Performance Index (SPI), der um 2,2 Prozent vorrückte, deutlich. Zum anderen gab es nur wenige andere Schweizer Aktien, die eine ähnlich starke Performance wie die Valoren von Adecco hinlegten. Ausserdem haben die Titel des von CEO Denis Machuel geführten Unternehmens am Donnerstag und am Freitag bei jeweils 26,40 Franken den höchsten Stand seit August 2025, also ein 15-Monats-Hoch, erreicht.
Treiber der Kursavancen ist der Leistungsausweis des dritten Quartals 2026 gewesen. Er wurde am Donnerstag vorgestellt und hat besonders bei den Gewinnzahlen positiv überrascht. Der bereinigte Ebita von 213 Millionen Euro übertraf die Konsensprognosen um 6 Prozent. Der Reingewinn, der 113 Millionen Euro betrug, lag 24 Prozent über den Erwartungen. Und der Gewinn je Aktie, 0,65 Euro, kam 25 Prozent über dem Konsens zu liegen. Zudem will Adecco die Konzernorganisation straffen und die Verschuldung weiter abbauen.
Gruppen-CEO Machuel sagte, der Fokus liege weiterhin auf konsequenter Umsetzung, Kundennähe und kontinuierlichen Investitionen in Technologie. Besonders der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werde forciert.
Die Basler Kantonalbank (BKB) hat Adecco nach der Zahlenvorlage von «Untergewichten» auf «Marktgewichten» hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 23 Franken angehoben. Die zuständige Analystin Corina Hennig sieht im Umfeld von knappen Talenten und Lohninflation eine weiterhin «verhalten solide» Nachfrage nach Personaldienstleistungen. Trotz des insgesamt positiven Drittquartalsberichts bleibt die BKB-Expertin allerdings skeptisch: «Der makroökonomische Gegenwind wird vorerst anhalten und mit den aktuellen geopolitischen Unsicherheiten erscheint die weitere Erholung in vielen Kernmärkten eher schwierig.»
Zu den wichtigsten Märkten gehört Frankreich. Adecco macht dort rund 23 Prozent des Umsatzes. Dabei gehen Ökonomen von einem unterdurchschnittlichen Wachstum der französischen Wirtschaft aus. Die Zuwächse dürften 0,5 Prozent in diesem Jahr und 0,9 Prozent im kommenden Jahr betragen - während die Eurozone um 1,1 Prozent beziehungsweise 1,6 Prozent zulegen dürfte. Für ein konjunktursensibles Geschäft wie das von Adecco sind diese Aussichten nicht sehr ermutigend.
Im Schnitt trauen die von Bloomberg erfassten Analysten den Adecco-Anteilsscheinen einen Wert von 26,29 Franken zu. Demnach bleibt nach der Rally von dieser Woche kaum noch Potenzial. Einen Ausreisser nach oben setzte allerdings der zuständige Analyst von Bernstein just am Freitag, als er das Preisziel von 29,00 auf 39,40 Franken hochschraubte und damit den höchsten aller Zielwerte vorgab. Bernstein bestätigte zudem das «Buy»-Rating, von denen es total acht Stück am Markt gibt. Daneben lauten sieben Anlageurteile auf «Hold», fünf weitere stehen auf «Sell».
Das Geschehen um Adecco in dieser Woche fand in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld statt. Der Gesamtmarkt verbesserte sich ebenfalls, wobei der Swiss Market Index (SMI) am Donnerstag erstmals über 15'200 Punkte stieg und so ein neues Allzeithoch erklomm. Unter den Einzelwerten waren auch DocMorris (plus 15,5 Prozent), Ypsomed (plus 10,7 Prozent), Huber+Suhner (plus 10,3 Prozent), Accelleron (plus 10,0 Prozent) sowie Logitech (plus 6,4 Prozent) und ABB (plus 5,4 Prozent) erfolgreich.
Für Gurit (minus 8,7 Prozent), Molecular Partners (minus 6,9 Prozent) sowie Amrize (minus 1,5 Prozent) und Partners Group (minus 2,1 Prozent) ging es hingegen talwärts.