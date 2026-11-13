Im Schnitt trauen die von Bloomberg erfassten Analysten den Adecco-Anteilsscheinen einen Wert von 26,29 Franken zu. Demnach bleibt nach der Rally von dieser Woche kaum noch Potenzial. Einen Ausreisser nach oben setzte allerdings der zuständige Analyst von Bernstein just am Freitag, als er das Preisziel von 29,00 auf 39,40 Franken hochschraubte und damit den höchsten aller Zielwerte vorgab. Bernstein bestätigte zudem das «Buy»-Rating, von denen es total acht Stück am Markt gibt. Daneben lauten sieben Anlageurteile auf «Hold», fünf weitere stehen auf «Sell».