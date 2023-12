Die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) rechnen nach einer kurzen und milden Rezession bereits ab Mitte 2024 wieder mit einer Erholung der globalen Wirtschaft. In diesem Umfeld raten die Anlageexperten der ZKB zu einem gemischten Portfolio aus Aktien und Obligationen. Die aktuellen Aktienbewertungen seien im Moment aber immer noch hoch, warnt die ZKB in einem Bericht von Anfang Dezember. Die Kurse würden die konjunkturelle Abkühlung "noch nicht vollends" reflektieren. Daher sei auch im ersten Quartal 2024 mit einer erhöhten Volatilität an den Börsen zu rechnen.