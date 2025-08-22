Der Leistungsausweis des Technologieunternehmens in der Zeit des ehemaligen CEO Björn Rosengren und des aktuellen CEO Morten Wierod beschreiben die Experten mit dem Prädikat «eindrücklich». Sie denken, dass sich die Geschichte der vergangenen Jahre nun unter Wierod weiter fortsetzen wird. «Auch er kommuniziert moderat, aber glaubwürdig und ist wohl darauf erpicht, die gesetzten Ziele auch zu erreichen. Dies auch dann, wenn im Markt nicht gerade alles zusammen in die richtige Richtung läuft.»