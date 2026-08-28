Der Swiss Market Index eröffnet den Handel am Freitag 0,45 Prozent höher bei 14'450 Punkten. Die grössten Ausreisser nach oben sind Kühne+Nagel und Swiss Re mit Gewinnen von je knapp über 1 Prozent.
Getragen wird das Plus aber von den Gewinnen der Pharmawerte Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent). Damit grenzen die Pharmaaktien ihre Wochenverluste ein. Bis Freitag vor Börsenstart verloren Roche und Novartis in der laufenden Börsenwoche je rund 3 Prozent und lagen am Schluss der SMI-Wochenrangliste.
Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt bis leicht positiv. So hat sich an der Wall Street der Leitindex Dow Jones nach Börsenschluss in Europa kaum noch bewegt, während die Tech-Börse Nasdaq dank Nvidia stark zulegte. In Asien steht der japanische Nikkei im Plus, der koreanische Kospi legt indes den Rückwärtsgang ein. Die Lage in Nahost bleibt undurchsichtig und die hartnäckig hohen Ölpreise halten die Inflationssorgen präsent.
Der Höhepunkt steht Börsianern aber am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. «Und da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet», sagte eine Händlerin am Morgen. Denn schon oft sei Jackson Hole als Bühne für grössere Änderungen der Notenbankpolitik genutzt worden. Und nicht zuletzt hatte sich das Finanzministerium am Anleihenmarkt eingemischt.
In der zweiten Reihe präsentierten derweil eine Reihe von Unternehmen ihre Halbjahreszahlen. Darunter auch der Flughafen Zürich (+1,1 Prozent), der sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert hat, allerdings durchwegs knapp hinter den Erwartungen zurückblieb.
Am breiten Markt gewinnen Ems-Chemie (+1,2 Prozent) nach leicht gestiegenen Halbjahresgewinn. Nach Zahlen am Vortag erhöhen die Analysten der UBS und Berenberg für Accelleron (+1,9 Prozent) die Kursziele.
(cash/AWP)