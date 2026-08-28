Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 14’399,8 Punkten. Nach einem freundlichen Tagesstart hielt sich der Leitindex über weite Strecken in der Gewinnzone und erreichte das Tageshoch bei 14'457 sowie das Tagestief bei 14'382 Zählern. Belastend und bremsend auf den Gesamtmarkt wirkten jedoch die Signale aus den USA: Fed-Chef Kevin Warsh liess anlässlich des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole durchblicken, dass bei verfehlter Inflationseindämmung weitere Zinserhöhungen drohen, was die Zinssorgen an den Märkten wieder aufleben liess.