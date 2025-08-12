Viele Unternehmen nähmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe, stellte ein Marktanalyst fest. Dies könnte allerdings nur vorübergehend sein, gab er zu bedenken: Künftig dürften die Zölle mehr und mehr auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Dennoch eröffneten die neuen Inflationsdaten der US-Notenbank Fed Spielräume für Zinssenkungen, meinte ein weiterer Marktteilnehmer. Auch US-Präsident Donald Trump fordert vom Fed vehement eine Senkung der Leitzinsen.