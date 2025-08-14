An beiden Fronten konnte im Juli Entwarnung gegeben werden. Apple könnte gar ein Comeback mit neuen Geräten - darunter Roboter, einen intelligenten Lautsprecher mit Display und Überwachungskameras für den Heimgebrauch - gelingen. Ein Tischroboter, der für 2027 geplant ist, ist das Herzstück der KI-Strategie. Er soll eine lebensechte Version von Siri bieten und den ganzen Tag über mit den Nutzern interagieren können. Die Geräte sind Teil der Bemühungen, Apples Ruf als Innovationstreiber wiederherzustellen und Unternehmen wie Samsung Electronics und Meta in neuen Kategorien herauszufordern.