Mittlerweile hat sich die Aktie aus der Talsohle gelöst. Sie schloss am Freitag bei 25 Franken, also 9,2 Prozent höher als das Einjahrestief. Schon Anfang April hat das Unternehmen eine Dividende von einem Franken an seine Eigentümer ausbezahlt. Das sind drei Franken weniger als 2023. Allerdings können die Aktionäre auf Kursgewinne hoffen. Laut Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 29.50 Franken, was eine Steigerung gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag um 18 Prozent bedeutet.