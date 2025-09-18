Die US-Notenbank hatte den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte und damit erstmals 2025 gesenkt, den Ausblick auf den künftigen Zinspfad allerdings recht vage gehalten. «Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte», kommentierte ein Analyst. Derweil spielt auch weiterhin der politische Druck auf das Fed eine Rolle: US-Präsident Donald Trump baue den Fed-Vorstand um, und die Märkte unterschätzten systemische Risiken, mahnte ein Ökonom.
Massiv unter Druck stand der Verpackungsspezialist SIG (-24 Prozent), dessen Papiere um fast ein Viertel einbrachen. Verschreckt hatte die Anleger eine Gewinnwarnung und die Ankündigung, die Dividende für 2025 zu streichen. Besonders die ins Wasser gefallene Dividende dürfte den Investoren missfallen, hiess es am Markt. Denn die sei für viele Investoren ein entscheidendes Argument, in SIG zu investieren. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs beinahe halbiert.
Mit grossem Abstand an der Spitze der SLI-Gewinner fanden sich hingegen VAT (+9,4 Prozent). Techwerte standen nach der US-Zinssenkung im Fokus: Bei einer lockerer werdenden Geldpolitik setzen die Anleger darauf, dass Investitionen in neue Technologien angetrieben werden. Unterstützung kam auch von neuen Branchenprognosen der UBS, die auf eine Erholung der Investitionen im Halbleitermarkt hindeuteten.
Unter den Blue Chips schlossen ausserdem Sonova (+1,7 Prozent), Kühne+Nagel (+1,6 Prozent) und Partners Group (+1,4 Prozent auf 1102,50 Fr.) klar fester. Für letztere senkte Julius Bär das Kursziel auf 1400 von zuvor 1600 Franken, bekräftigte angesichts der «attraktiven» Bewertung allerdings die Kaufempfehlung für die Aktie.
Richemont (+1,4 Prozent) und Swatch (-1,4 Prozent) reagierten derweil entgegengesetzt auf die jüngsten Daten zu den Schweizer Uhrenexporten. Die Ausfuhr von Zeitmessern «made in Switzerland» sackte im August um satte 16,5 Prozent ab - Trumps Zölle lassen grüssen. Analysten sprachen von einem «Blutbad» und von einem «Reality Check» für die sich zuletzt betont optimistisch gebende Branche.
Die drei Schwergewichte Nestlé (+0,5 Prozent), Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) schoben den Markt allesamt leicht mit an. Roche kauft das US-Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar und stärkt so seine Pipeline durch ein experimentelles Medikament gegen eine Begleiterkrankung von Fettleibigkeit. Damit verfüge das Unternehmen über einen weiteren potenziellen Blockbuster, kommentierten Analysten.
Am breiten Markt legten Curatis (+21 Prozent) einen Kurssprung hin, nachdem das Biotech-Unternehmen von der US-Arzneimittelbehörde grünes Licht für die klinische Entwicklung ihres Hormon-Nachahmerkandidaten Corticorelin erhalten hatte.
Zwahlen & Mayr (Aktie -21 Prozent auf 143,00 Fr.) dagegen soll komplett übernommen werden. Nach der Übernahme der Mehrheit durch die Groupe Bader (GBSA) soll das Unternehmen vollständig in die Hände des Hauptaktionärs gehen. Geboten werden 147,10 Franken je Titel.
(AWP/cash)