Die US-Notenbank hatte den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte und damit erstmals 2025 gesenkt, den Ausblick auf den künftigen Zinspfad allerdings recht vage gehalten. «Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte», kommentierte ein Analyst. Derweil spielt auch weiterhin der politische Druck auf das Fed eine Rolle: US-Präsident Donald Trump baue den Fed-Vorstand um, und die Märkte unterschätzten systemische Risiken, mahnte ein Ökonom.