Laut einer Datenanalyse der Nachrichtenagentur AWP prognostizieren die Experten bei den 132 berücksichtigten Unternehmen einen durchschnittlichen Wert von 3,4 Prozent, was im Vergleich zu Jahresbeginn ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte bedeutet. Wer sein Geld in Schweizer Aktien anlegt, erhält also allein mit der Dividende eine höhere Rendite als bei vielen anderen Anlagen - natürlich gegen ein entsprechendes Kursrisiko.