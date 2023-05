Die Schweizer Währung erhielt schon in der Vergangenheit Auftrieb, wenn sich in Washington der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in die Länge zog. Händler nutzen den Franken, um ihre Dollar-Engagements gegen Kursverwerfungen und potenzielle Verluste abzusichern. Inzwischen gehört selbst der brasilianische Real zu den Währungen, die diesbezüglich zum Einsatz kommen.