Investoren mögen Bares. Gemäss Umfragen halten rund 70 Prozent der Privatinvestoren weltweit ihr Vermögen teilweise in bar, beispielsweise in Form eines Bankkontos. Nur die Hälfte legt das Geld am heimischen Aktienmarkt an, rund ein Drittel ist an internationalen Handelsplätzen aktiv. Aktuelle Umfragen zeigen überdies, dass Investoren aus manchen Ländern ihren Barmittelbestand sogar weiter erhöhen wollen.