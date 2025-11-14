Die tiefere Bruttogewinnmarge konnte jedoch kompensiert werden durch einen höheren Umsatzbeitrag und tiefere Werbekosten sowie tiefere zentrale Kosten, so der ZKB-Experte weiter. Der Konsens beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das Gesamtjahr dürfte erhöht werden. Für den Analyst der ZKB bleiben aber Schlüsselfragen bestehen - zum Beispiel, inwieweit es wegen des gestiegenen Goldpreises zu teilweise vorgezogenen Schmuckkäufen gekommen ist und inwieweit der Goldpreis die Bruttogewinnmarge künftig noch belasten wird.