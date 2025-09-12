Konjunkturzahlen beeinflussten den Markt dagegen kaum. Dass sich das Konsumentenvertrauen in den USA eingetrübt hat, überraschte die Händler nicht. «Das ist einfach ein weiteres Teilchen, das die Zinssenkungserwartungen untermauert», meinte ein Händler. Zusätzlich habe die gestiegene geopolitische Unsicherheit nach dem israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar und das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und damit Nato-Gebiet den Anlageappetit der Investoren gezügelt. «Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuss erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden», sagte ein Marktanalyst.