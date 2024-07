Nach dem starken Vortag und vor dem Ergebnisreigen der kommenden Tage habe die Risikobereitschaft etwas nachgelassen, hiess es am Markt. Denn im Fokus steht die Berichtssaison, die gleich mit vier Blue Chips aufwartete. Allein am Donnerstag legten insgesamt 17 Unternehmen - darunter die beiden Schwergewichte Nestlé und Roche - ihre Zahlen vor. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den USA, wo sich die Marktteilnehmer vor den nachbörslich erwarteten Ergebnissen der zu den «Magnificent Seven» zählenden Technologiegiganten Tesla und Alphabet ebenfalls zurückhielten. Der Börsenstart an der Wall Street sei daher eher verhalten ausgefallen.