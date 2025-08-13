Am Aktienmarkt sei der Zinsschritt allerdings bereits zum grössten Teil eingepreist, hiess es am Markt. Im Tagesverlauf fehlten zudem die Impulse. Unterstützend für den SMI wirkten die defensiven Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé. Generell würden viele Marktteilnehmer vor dem grossen Treffen zum Ukraine-Krieg am kommenden Freitag wohl keine unnötigen Risiken mehr eingehen, hielt eine Marktbeobachterin fest. In den Vereinigten Staaten äussern sich nun noch drei Präsidenten von regionalen Vertretungen der US-Notenbank Fed. Es bleibe abzuwarten, ob diese dem jüngsten Schwenk einiger Fed-Vertreter folgen und eine Leitzinssenkung im September befürworten, kommentierte ein Analyst.