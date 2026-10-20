Dabei sind die Aussichten für die Hinwiler eigentlich gut: Laut Daten von Bloomberg erwarten Analystinnen und Analysten ein Gewinnwachstum von rund 19 Prozent pro Jahr bis mindestens 2029. Viele von ihnen empfehlen die Aktie zum Kauf - von insgesamt elf Experten weichen nur vier davon ab. Auch das durchschnittliche Kursziel von 1022 Franken liegt deutlich über der aktuellen Notierung von 739 Franken.