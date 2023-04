Shop Apotheke will den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 am 2. Mai 2023 veröffentlichen. Ende März hatte die Online-Apotheke die Neuaufstellung für das Geschäft in der Schweiz verkündet. Gemeinsam mit der dortigen Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Zudem rückt zum 1. August mit Olaf Heinrich der frühere Chef des Konkurrenten Docmorris an die Firmenspitze, der bisherige Lenker Stefan Feltens verlässt Shop Apotheke Ende Mai.